Ширер: руководство «Ман Юнайтед» должно поддержать Аморима в ситуации с Рашфордом

Бывший форвард «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о ситуации с нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом. В последних играх форвард не попадал в заявку на игры с участием «красных дьяволов» по решению главного тренера команды Рубена Аморима.

«Они (руководство «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») должны поддержать Аморима. Они пригласили его, потому что в клубе не лучшая ситуация, и ему с этим разбираться. Рубен должен иметь возможность делать то, что он посчитает нужным. Ситуация вокруг Маркуса должна быть разрешена», — приводит слова Ширера британское онлайн-издание Mirror.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 27-летний Маркус Рашфорд провёл 15 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету шесть игр, один гол и одна результативная передача в Лиге Европы. В Кубке английской лиги он сыграл два матча, забил два мяча и оформил один голевой пас.