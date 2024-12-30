Тренер вратарей сборной России объяснил переход Москвичёва из «Зенита» в «Оренбург»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил переход голкипера Богдана Москвичёва из «Зенита» в «Оренбург».

— Москвичёв правильно поступил, что не стал сидеть на лавке «Зените»?

— В «Зенит» его и не собирались возвращать. Наоборот, искали команду, где бы он мог набираться опыта, потому что рассчитывают на него в дальнейшем. В «Оренбурге» работает тренером вратарей Юрий Окрошидзе, который тренировал Богдана в молодёжной команде «Зенита». Думаю, что руководители «Зенита» поступили правильно, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.