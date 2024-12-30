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Ниль Мопе: когда у меня плохой день, я просто проверяю счёт «Эвертона» и улыбаюсь

Ниль Мопе: когда у меня плохой день, я просто проверяю счёт «Эвертона» и улыбаюсь
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Нападающий «Марселя» Ниль Мопе, выступающий за французский клуб на правах аренды из «Эвертона», отреагировал на поражение «ирисок» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (0:2).

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Вуд – 15'     0:2 Гиббс-Уайт – 61'    

«Каждый раз, когда у меня плохой день, я просто проверяю счёт «Эвертона» и улыбаюсь», — написал французский нападающий на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

28-летний форвард перешёл в «Эвертон» летом 2022 года из «Брайтона». В составе ливерпульского клуба Мопе успел принять участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

После этой победы «Ноттингем Форест» набрал 37 очков за 19 игр. Команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 17 очками находится на 16-й строчке.

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