Игрок ЦСКА Мусаев рассказал, что использует умное кольцо, как у Криштиану Роналду

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Тамерлан Мусаев рассказал, что пользуется умным кольцом, как у форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Кольцо на мне? Его увидел на Криштиану. В нём встроены датчики внутри. Когда ты спишь, у тебя сразу красный датчик загорается, а когда не спишь, всё время горит зелёный. Тут есть чёрточка, которая показывает, какой стороной к себе надо носить кольцо, чтобы были правильные данные. Смотришь в приложении, сколько ты чистого времени поспал, во сколько ты проснулся ночью, сколько шагов ты сделал за день, сколько потратил калорий. Я увидел, как Криштиану тренируется. Не было такого, что увидел его обувь, например, и сразу пошёл её покупать или делать то же самое. Я смотрел, что за кольцо, поможет ли оно мне, что оно может ещё мне предложить», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мусаев перешёл в состав армейцев в январе 2024 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 26 играх, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в € 3,5 млн.