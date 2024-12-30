Кафанов: не удивлён, что Лунёв стал первым номером «Динамо»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов оценил положение голкипера Андрея Лунёва в московском «Динамо». В текущем сезоне он провёл за бело-голубых 16 матчей, в которых пропустил 17 мячей. В пяти играх Лунёв сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Не удивлён, что после возвращения Лунёв сразу стал первым номером «Динамо». Перед этим он провёл очень сильный сезон в «Карабахе». Четвертьфинал Лиги Европы – это лучший сезон клуба за время участия в еврокубках. «Карабаху» нужен был хороший вратарь, а Андрею – клуб, который хотел решить большие задачи. Здесь они нашли друг друга. И, естественно, после этого сезона у Андрея появилось много предложений. Поэтому в большей степени закономерно то, что он сразу стал первым номером в таком клубе, как «Динамо», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.