Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов: не удивлён, что Лунёв стал первым номером «Динамо»

Кафанов: не удивлён, что Лунёв стал первым номером «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов оценил положение голкипера Андрея Лунёва в московском «Динамо». В текущем сезоне он провёл за бело-голубых 16 матчей, в которых пропустил 17 мячей. В пяти играх Лунёв сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Не удивлён, что после возвращения Лунёв сразу стал первым номером «Динамо». Перед этим он провёл очень сильный сезон в «Карабахе». Четвертьфинал Лиги Европы – это лучший сезон клуба за время участия в еврокубках. «Карабаху» нужен был хороший вратарь, а Андрею – клуб, который хотел решить большие задачи. Здесь они нашли друг друга. И, естественно, после этого сезона у Андрея появилось много предложений. Поэтому в большей степени закономерно то, что он сразу стал первым номером в таком клубе, как «Динамо», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Тренеру вратарей «ПСЖ» приходится останавливать Сафонова». Итоги года с Кафановым
Эксклюзив
«Тренеру вратарей «ПСЖ» приходится останавливать Сафонова». Итоги года с Кафановым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android