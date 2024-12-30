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Эрлинг Холанд подвёл итоги уходящего года для «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанд подвёл итоги уходящего года для «Манчестер Сити»
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подвёл итоги уходящего года для английского клуба. По словам Холанда, «горожане» продолжат прикладывать всевозможные усилия в следующем календарном году.

«Взлёты и падения, но всегда с нашими ребятами. Будем и дальше стараться вместе в 2025-м, «горожане»!» – написал Холанд в социальной сети X (ранее Twitter).

После 19 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Вест Хэмом». Игра состоится 4 января, стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:00 мск.

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