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«Нужно просто улыбаться». Защитник «Барселоны» отреагировал на слухи о своей продаже

«Нужно просто улыбаться». Защитник «Барселоны» отреагировал на слухи о своей продаже
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Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен отреагировал на информацию о том, что он больше не входит в планы каталонского клуба и может быть продан в зимнее трансферное окно.

«Нужно просто улыбаться. Клуб пока сказал мне только, чтобы я хорошо восстановился и что они ждут меня», — приводит слова Кристенсена Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Кристенсен присоединился к сине-гранатовым летом 2022 года в качестве свободного агента. За этот период он принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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