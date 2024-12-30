Ширер заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужно поскорее решить ситуацию с Рашфордом

Бывший футболист «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер считает, что «Манчестер Юнайтед» нужно поскорее решить ситуацию вокруг нападающего Маркуса Рашфорда. В последних играх форвард не попадал в заявку на игры с участием «красных дьяволов» по решению главного тренера команды Рубена Аморима.

«Если Маркус не хочет играть, если тренер не хочет, чтобы он играл, то это нездоровая ситуация для клуба. Если это действительно так, то для обеих сторон будет лучше, если они как можно скорее разберутся с этим. Но это легче сказать, чем сделать, учитывая тот факт, что речь идёт об огромных деньгах по контракту», — приводит слова Ширера британское онлайн-издание Mirror.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 27-летний Маркус Рашфорд провёл 15 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету шесть игр, один гол и одна результативная передача в Лиге Европы. В Кубке английской лиги он сыграл два матча, забил два мяча и оформил один голевой пас.