«Я сделал нечто, что меня не красит». Даку — о своей оскорбительной кричалке на Евро-2024

26-летний нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку обратился к своим партнёрам по казанскому клубу, а также поблагодарил их за поддержку после инцидента с оскорбительной кричалкой в исполнении форварда на Евро-2024 в адрес македонцев.

«Спасибо вам за этот год. И спасибо за то, что поддержали меня этим летом, когда мне было непросто. Я сделал нечто, что меня не красит, но это не повлияло на атмосферу в раздевалке. Я надеюсь, что в следующем году мы продолжим в том же духе. Если у нас будут какие-либо поражения, мы будем держаться вместе», — сказал Даку в новогоднем видеоролике на странице клуба в VK.

Напомним, в матче сборных Хорватии и Албании в рамках группы B на чемпионате Европы — 2024 Даку вышел на замену во втором тайме. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. После игры футболист «Рубина» взял микрофон, подойдя к трибуне албанских болельщиков, и начал скандировать оскорбительные кричалки в адрес македонцев, трибуна подхватила скандирования игрока. Комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по этике и дисциплине дисквалифицировала Даку на два матча.

В текущем сезоне Мирлинд Даку провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.