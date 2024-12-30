Футболистка «Зенита»: дети пачками спрашивали разрешения поиграть с моей бабушкой

25-летняя защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина вспомнила, как занималась футболом в детстве.

«Всё лето обычно проводила у бабушки в Ставрополе. У неё и выбора не было: в детстве я играла во все виды спорта. Она приходила с работы, например, в пять, и вот с пяти до 11, когда уже фонари все потухли, мы играли в футбол или пионербол, бадминтон, волейбол. Обычно я её ставила в «ворота» около бетонной стены (эти ворота были нарисованы белой краской) и лупила по мячу. Старалась бить мимо неё, не всегда получалось. Мы смотрели вместе Евро-2008 и ЧМ-2010. Бабушка не была спортсменкой, но она научилась всему. Как-то я убежала играть в догонялки, а когда вернулась, обнаружила, что бабушка играет в бадминтон с каким-то другим ребёнком. Я обиделась, сказала: «Ба, ты чего, только со мной можешь играть». Потом другие дети пачками подходили ко мне и спрашивали разрешения поиграть с моей бабушкой», — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.