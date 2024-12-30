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Защитница «Зенита» Куропаткина рассказала, как начался её путь в футболе

Защитница «Зенита» Куропаткина рассказала, как начался её путь в футболе
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25-летняя защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина рассказала, как начался её путь в профессиональном футболе.

«Мой папа – бывший футболист, он учился в спецклассе, играл, подавал надежды, потом пошёл в армию, после чего не стал возвращаться в профессиональный спорт. Потом он с друзьями арендовал поле, чтобы поиграть, и начал брать меня с собой. Мне было года три. Я ходила по бровке, пинала мяч. Какие-то из его друзей тогда сказали: «Коль, смотри, она у тебя футболисткой будет». Когда мне было шесть, мы переехали в Лазаревское, под Сочи. Там была одна футбольная секция для мальчиков, и мой папа много раз ходил к тренеру, чтобы он записал меня в группу. Никак нельзя меня было вписывать в журнал, где были одни мальчики. Но папа смог его уговорить, и я стала тренироваться, ездить на соревнования, играла в основе. Мы до сих пор хорошо общаемся с тренером. Я как-то спрашивала у него: «А вы ставили меня в состав, потому что я девочка?» Он говорил: «Нет, если бы ты была хуже, я бы тебя не ставил». Однажды пыталась уехать в школу олимпийского резерва в 13 лет в Подмосковье, но не смогла долго жить без родителей и попросилась обратно. Пока тренировалась с мальчиками, меня начали вызывать в юношеские женские сборные России – до 15, 17 и 19 лет. Также ездила играть за сборную Краснодарского края, «Кубаночку» и «Дончанку», — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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