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«Шла из тренажёрки». Защитница «Зенита» рассказала, как в начале карьеры попала в «Локо»

«Шла из тренажёрки». Защитница «Зенита» рассказала, как в начале карьеры попала в «Локо»
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Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина рассказала, как в начале карьеры попала в московский «Локомотив». Куропаткина выступала за «Локо» с 2018 по 2020 год.

«Я тогда шла после тренажёрки. По дороге звонят: «Здравствуйте, это «Локомотив», создаём женскую команду, организуем просмотр, приезжайте». Я даже не поверила сначала. Звоню маме и говорю: «Мам, я еду в Москву, не отговаривай, но дай денег на билет». Собрала чемодан, села на поезд и больше не вернулась. Прям в середине сессии в университете! Но в итоге я закончила университет по индивидуальному плану. Сейчас окончила магистратуру по спортивному менеджменту в Петербурге, в институте им. Лесгафта. Мне это ближе, чем тренерство. Хотя в целом я себя вижу скорее в другом амплуа. Ищу себя, как говорится», — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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