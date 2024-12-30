Футболистка «Зенита» рассказала, почему пошла на курсы стендапа

25-летняя защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина рассказала, почему пошла на курсы стендапа.

— Вот недавно пошла на курсы стендапа. Выступать на открытых микрофонах я пока не рискнула, это сложнее, чем кажется. Я один монолог на семь минут писала два месяца! Иногда ты думаешь, что шутка очень смешная, а она не заходит. Или наоборот – заезженная и в целом простая шутка вызывает смех. Также я ходила на курсы по импровизации, мне понравилось. Спустя два месяца у нас было живое выступление в клубе, и мне кажется, у меня круто получилось. Кстати, кто хочет раскрепоститься – очень классная вещь. И остроумие прокачивается.

– А про что у тебя был монолог?

– В основном про футбол. Нам сказали писать о том, что конкретно у тебя болит. Я написала монолог про популярность женского футбола. Точнее, непопулярность. Важно чередовать в шутках хорошее и плохое, чтобы было напряжение и разрядка. Кстати, было немного и про спортивную журналистику… Но там жёсткая шутка, не буду рассказывать.

В целом в стендап идут какие-то жизненные истории. Например, говорила, что лет пять назад на матче сборной России в Китае было 15 тысяч зрителей. А у нас сейчас столько может прийти, наверное, только на мужские матчи, на «Газпром Арену» или на суперпринципиальное дерби. В женской ЛЧ или английской Суперлиге собирается полный «Эмирейтс», это 60 тысяч человек. Понятно, что это встреча топов, «Арсенал» – «Манчестер Сити» или «Арсенал» – «Челси», но у нас же есть матчи «Зенит» – ЦСКА или «Зенит» – «Локомотив», — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.