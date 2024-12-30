Кафанов: во многом от Агкацева зависит, сможет ли «Краснодар» побороться за чемпионство

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов оценил роль голкипера Станислава Агкацева в нынешнем составе «Краснодара». Специалист считает, что именно от вратаря во многом зависят чемпионские амбиции «быков».

«Стас очень достойно заменил Сафонова. Во многих играх он спасает. Важно, что Агкацев не делает грубых ошибок, из-за которых команда теряет очки. Роль вратаря в команде, которая борется за чемпионство, очень важная. И во многом от игры Стаса зависит, сможет ли «Краснодар» в этом сезоне побороться за чемпионство», — сказал Кафанов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.