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«Милан» объявил об уходе Фонсеки с поста главного тренера

«Милан» объявил об уходе Фонсеки с поста главного тренера
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Итальянский «Милан» официально объявил об уходе Паулу Фонсеки с поста главного тренера команды. Португальский специалист возглавлял «россонери» с лета 2024 года.

«Милан» объявляет, что Паулу Фонсека освобождён от обязанностей главного тренера мужской первой команды. Клуб выражает благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего самого лучшего в его дальнейшей деятельности», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Милана» станет Сержиу Консейсау, который возглавит клуб до 2026 года.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 27 очков после 17 матчей. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Кальяри».

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