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Футболистка «Зенита» рассказала, как общается с болельщиками в соцсетях

Футболистка «Зенита» рассказала, как общается с болельщиками в соцсетях
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Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина рассказала, как общается с болельщиками в социальных сетях.

– Ещё ты активно общаешься с болельщиками в своём телеграм-канале.
– Да, я что-нибудь спрашиваю, читатели отвечают. Иногда завязывается диалог. Так, например, к нам на матч приехали две девочки из Белгорода. Их мама написала в комментариях, что у девчонок временно нет возможности поиграть в футбол. Мы начали общаться, и родители сделали девчонкам подарок на день рождения – билеты в Питер как раз в те дни, когда мы играли. С ними поехали ещё девочки из их команды, и мы позвали их всех к нам на игру. После матча много с ними болтали. Они были так рады, не представляешь! Билеты на женский футбол – для них как подарок на день рождения. А кто-то хочет айфон. Это трогательно. Потом присылали видео с эмоциями, так радостно было, что мы сделали что-то классное, — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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