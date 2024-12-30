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Футболистка «Зенита» Куропаткина рассказала, как её узнают в общественных местах

Футболистка «Зенита» Куропаткина рассказала, как её узнают в общественных местах
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Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина рассказала, как её узнают в общественных местах.

– На ваших матчах в целом много детей.
– Да, причём дети нас всех знают. То есть ты идёшь мимо них, они кричат: «О, Гриченко!» Или «Мам, смотри, это Якупова идёт».

– Тебя узнают на улицах, в общественных местах?
– Да. Год назад отмечали мой день рождения на стендапе и болтали с выступающей на сцене. Спрашивает, чем занимаюсь, и с задних столов услышала ответ: «Да это футболистка «Зенита». Стало немного неловко. В Москве так не было, но семь лет назад женский футбол в России выглядел совсем иначе, конечно. «Локомотив» стал первым клубом, который начал активно заниматься медиа – завёл соцсети, делал коллаборации с мужским составом и с разными брендами. Мы ходили на матчи, нас сажали в VIP-зону на «РЖД Арене». К нам на игру Смолов приходил, записывал видео, желал удачи, мы были в шоке, — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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