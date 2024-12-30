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Рубен Аморим: по-прежнему убеждён, что «Манчестер Юнайтед» достигнет успеха

Рубен Аморим: по-прежнему убеждён, что «Манчестер Юнайтед» достигнет успеха
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что всё ещё убеждён, что его проект в конечном итоге увенчается успехом.

«Когда я согласился на эту работу, я знал, что подписываюсь на большой объём работы. Если мы хотим внести долгосрочные изменения, то нам нужно делать это шаг за шагом. Мы хотим внедрить новый способ игры в самое загруженное время года, поэтому для наших долгосрочных целей есть краткосрочные затраты.

Я скажу, однако, что игроки усердно работают, чтобы принять и использовать всю новую информацию и инструкции, которые они получают. Чем дольше они это делают, тем легче им будет, и тогда комфорт и уверенность в нашей игре будут расти.

Нам также нужно работать над долгосрочными целями, такими как создание правильной среды и культуры для успеха, а также над созданием пути между нашей академией и первой командой, чтобы развивать игроков с качествами, необходимыми для достижения наших высоких амбиций как клуба. Я видел достаточно за последние несколько недель, чтобы признать, что у нас есть многие из ингредиентов, необходимых для успеха, и я по-прежнему так же убеждён, как и в свой первый день здесь, что мы его достигнем», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» проиграл три последних матча во всех турнирах.

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