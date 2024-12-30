Кузьмичёв: ощущение, что в Самаре через футбол хотят поднять проблемы бывшего губернатора

Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичёв высказался по поводу коррупционного скандала, начало которому положил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В конце ноября чиновник сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

«У меня складывается впечатление, что это история больше про бывшего губернатора. Чтобы было громко, её решили подсветить через футбол. Всё-таки тема по строительству или ЖКХ будет не такой громкой — поговорят и всё сойдет на нет. Футбол же — самый популярный вид спорта, тут очень большой резонанс. Так что, на мой взгляд, это инструмент, через который хотят поднять проблемы, которые были у предыдущего губернатора. Это только мои мысли. Не факт, что так и есть», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Отметим, что «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.