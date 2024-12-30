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Виталий Кафанов назвал топ-3 вратарских открытий сезона в РПЛ

Виталий Кафанов назвал топ-3 вратарских открытий сезона в РПЛ
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов назвал топ-3 вратарских открытий сезона в Российской Премьер-Лиге. Он выделил Давида Волка из махачкалинского «Динамо», Богдана Москвичёва из «Оренбурга» и Евгения Ставера из «Рубина».

«Безусловно, и Давид Волк, и Богдан Москвичёв, и Евгений Ставер — открытия этого сезона. Двое из них пришли из Первой лиги, а Богдан — вообще из Второй. Но они не только не ослабили вратарский цех РПЛ, а наоборот, убедили всех в том, что у нас вратарская школа очень сильная. И увидели, что и в Первой лиге у нас очень много хороших вратарей», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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