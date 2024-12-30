Кафанов: Ставер вцепился в шанс и не отдаёт позицию первого номера в «Рубине»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о голкипере «Рубина» Евгении Ставере.

«Ставер — ещё один представитель ФНЛ. Его брали в «Рубин» как второго номера, но, как только Евгению дали шанс, он вцепился в него и до сегодняшнего дня не отдаёт. Не хочет возвращать позицию первого номера Артуру Нигматуллину», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Минувший сезон 26-летний Евгений Ставер провёл в «Енисее», за который он выступал с лета 2022 года. В текущем сезоне он является основным вратарём «Рубина» (20 матчей, 23 пропущенных гола).