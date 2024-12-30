Президент «Ростова» выступил с заявлением в преддверии Нового года

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам и сотрудникам клуба в преддверии Нового года. Он поблагодарил всех за вклад в развитие и результаты команды.

«Дорогие болельщики! Подходит к концу 2024 год, в котором вы, как и всегда, были рядом с командой во время побед и в минуты поражений.

Хочу выразить слова благодарности в адрес всех сотрудников «Ростова», а также тренеров и спортсменов клуба за профессионализм и самоотдачу в любимом деле. Пусть новый 2025 год принесёт вам победы, а удача всегда сопутствует вам на поле и за его пределами.

Нашим болельщикам я желаю крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия. Ваша поддержка – искренняя и яркая. Крепко жму руку каждому из вас и ещё раз благодарю за то, что вы делаете для любимого клуба.

С наступающим Новым годом, дорогие болельщики, и до встречи на нашем стадионе!» — приводит слова Арутюнянца пресс-служба ростовчан в соцсетях.