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Рубен Аморим обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обратился к болельщикам английского клуба в преддверии Нового года.

«Я хотел бы от имени всех сотрудников «Манчестер Юнайтед» поблагодарить вас за верную поддержку и пожелать вам всего самого лучшего в новом году. Я знаю, что для этого потребуется много упорной работы от каждого, но я очень рад от того, куда мы сможем прийти вместе в 2025 году», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» 1 ноября, покинув португальский «Спортинг».

После 18 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 22 очка.

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