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Кафанов: надеюсь, что Волк проведёт вторую половину сезона так же, как и осеннюю

Кафанов: надеюсь, что Волк проведёт вторую половину сезона так же, как и осеннюю
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о выступлении голкипера махачкалинского «Динамо» Давида Волка. В первой части сезона он сыграл 21 матч, в которых пропустил 19 голов.

— Грозит ли Волку «синдром второго сезона»?
— Наверное, об этом надо говорить после того, как закончится первый сезон. Очень надеюсь, что Давид и вторую половину сезона проведёт так же, как и до перерыва. Во всяком случае он к этому уже готов. «Динамо» пропускает очень мало мячей, и одна единственная ошибка за 18 матчей – в игре с «Рубином» – это очень высокий показатель, — сказал Кафанов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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