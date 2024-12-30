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Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков из стран бывшего СССР из топ-5 лиг

Интернет-портал Transfermarkt представил символическую сборную самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства, выступающих в топ-5 лиг Европы.

Среди 11 игроков шесть футболистов представляют Украину, по двое — Россию и Грузию, ещё один футболист — Узбекистан. Самый дорогим футболистом символической сборной является грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, трансферная стоимость которого составляет € 85 млн. Среди россиян самым дорогим оказался полузащитник «Монако» Александр Головин (€ 30 млн).

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия», € 40 млн).

Защитники: Виталий Миколенко (Украина, «Эвертон», € 28 млн), Илья Забарный (Украина, «Борнмут», € 38 млн), Абдукодир Хусанов (Узбекистан, «Ланс», € 12 млн).

Полузащитники: Александр Зинченко (Украина, «Арсенал», € 30 млн), Арсен Захарян (Россия, «Реал Сосьедад», € 18 млн), Александр Головин (Россия, «Монако», € 30 млн), Виктор Цыганков (Украина, «Жирона», € 22 млн).

Нападающие: Михаил Мудрик (Украина, «Челси», € 30 млн), Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи», € 85 млн), Артём Довбик (Украина, «Рома», € 30 млн).