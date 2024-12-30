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Тренер вратарей сборной России Кафанов назвал лидера сезона РПЛ по сейвам

Тренер вратарей сборной России Кафанов назвал лидера сезона РПЛ по сейвам
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о голкипере «Пари НН» Никите Медведеве. За 18 матчей Российской Премьер-Лиги он пропустил 34 гола. При этом в пяти играх Медведев сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Никиту брали в «Пари НН» первым номером, и с первого тура чемпионата он закрепил за собой место основного вратаря. По выкладкам различных спортивных изданий, которые ведут статистику действий вратарей РПЛ, Никита – безоговорочный лидер по сейвам в первой части сезона», — сказал Виталий Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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