Тренер вратарей сборной России Кафанов назвал лидера сезона РПЛ по сейвам

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о голкипере «Пари НН» Никите Медведеве. За 18 матчей Российской Премьер-Лиги он пропустил 34 гола. При этом в пяти играх Медведев сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Никиту брали в «Пари НН» первым номером, и с первого тура чемпионата он закрепил за собой место основного вратаря. По выкладкам различных спортивных изданий, которые ведут статистику действий вратарей РПЛ, Никита – безоговорочный лидер по сейвам в первой части сезона», — сказал Виталий Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.