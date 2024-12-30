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«Сделаем всё, чтобы радовать победами». «Спартак» вручил подарки активным болельщикам

«Сделаем всё, чтобы радовать победами». «Спартак» вручил подарки активным болельщикам
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Маскот московского «Спартака» по прозвищу Кабанатор поздравил самых лояльных болельщиков красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака» на своём официальном сайте.

«Мы благодарим болельщиков, которые были верны «Спартаку» и принимали активное участие в жизни клуба в 2024 году. Оставайтесь такими же активными в 2025-м, а команда сделает всё, чтобы в ответ радовать вас яркими победами! С наступающим Новым годом, красно-белые!» — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Чемпионат России по футболу возобновится в марте. «Спартак» в 19-м туре РПЛ сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

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