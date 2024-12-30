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Джейми Каррагер поделился мнением о текущих проблемах «Манчестер Сити»

Джейми Каррагер поделился мнением о текущих проблемах «Манчестер Сити»
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Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мыслями о нынешних проблемах «Манчестер Сити».

«Я не сомневаюсь, что проблемы «Сити» — это временно и Пеп Гвардиола заставит команду снова бороться за титул и Лигу чемпионов в течение всего срока действия его контракта. Помнится, Юрген Клопп говорил, что финиш на третьем месте в 2021 году и перестройка команды в 2023-м приносят ему столько же гордости, сколько и завоевание титула Премьер-лиги. Он знал, насколько ухудшились его выступления, поэтому совсем другое чувство удовлетворения испытываешь, когда, преодолевая спад, весь мир спрашивает: «Завёл ли этот тренер клуб так далеко, как только может?»

Проблему «Сити» легко определить. Ряд легендарных футболистов, отдававших все силы из года в год, страдают в один и тот же момент. Так и случилось. Теперь им нужны молодые ноги и игроки с энтузиазмом, чтобы слушать и учиться у мастера. Некоторые игроки, такие как Кевин Де Брёйне, незаменимы — он талант поколения, — но для исправления ситуации «Сити» понадобится всего два-три высококлассных пополнения и возвращение в строй Родри», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

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