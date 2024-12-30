«Пари НН» объявил о переходе 18-летнего голкипера Кошкина

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о переходе вратаря Егора Кошкина, который является воспитанником нижегородской академии. С лета 2023 года по конец декабря 2024-го Кошкин числился в молодёжной и резервной команде московского «Спартака».

«Егор Кошкин возвращается в Нижний! Новичком нашей команды стал вратарь Егор Кошкин, ранее выступавший за молодёжный «Спартак». Егор родился и вырос в Нижнем Новгороде. В 2022 году в составе команды «Пари НН» стал победителем первенства России по 2005 году рождения, после чего получил приглашение в «Спартак». В составе красно-белых стал серебряным призёром ЮФЛ-2022/2023, а в прошлом сезоне сыграл 18 матчей в МФЛ, семь из них – «на ноль», — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН», опубликованном в телеграм-канале клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице.