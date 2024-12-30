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Криштиану Роналду склоняется к тому, чтобы остаться играть в Саудовской Аравии — Marca

Криштиану Роналду склоняется к тому, чтобы остаться играть в Саудовской Аравии — Marca
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду склоняется к тому, чтобы продолжить выступать в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По информации источника, Роналду не хочет покидать Саудовскую Аравию, не выиграв местный чемпионат, чего он добивался во всех странах, где играл. Однако если этого не произойдёт, это не станет для него препятствием для нового проекта, если он будет привлекательным и будет иметь прочный фундамент, который позволит ему и дальше добиваться новых рекордов и достижений.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.

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