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Каррагер: через год «Манчестер Юнайтед» станет лучшей, более последовательной командой

Каррагер: через год «Манчестер Юнайтед» станет лучшей, более последовательной командой
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Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поддержал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

«Рубену Амориму предстоит большая работа с чистым холстом. Ему потребуется больше времени и терпения, особенно для того, чтобы выгнать из клуба неудовлетворительно выступающих игроков с большими контрактами. То, что сейчас происходит в «Юнайтед», вполне ожидаемо — несколько хороших результатов вперемешку с напоминаниями о том, почему им нужен новый тренер. К декабрю 2025 года они станут лучшей, более последовательной командой, особенно когда у Аморима будет полноценная предсезонка и новые игроки для реализации его идей», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» 1 ноября, покинув португальский «Спортинг».

После 18 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 22 очка.

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