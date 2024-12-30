Футболисты ЦСКА сыграли новогодний матч со 158 детьми из академии клуба

Пятеро футболистов московского ЦСКА сыграли новогодний матч со 158 детьми из академии армейцев. Из основной команды красно-синих во встрече приняли участие голкипер Владислав Тороп, защитники Данил Круговой, Виллиан Роша и Матвей Лукин, а также вингер Аббосбек Файзуллаев. Матч завершился победой игроков академии со счётом 3:2.

Отметим, что в качестве главного тренера команды академии выступил Марко Николич, а основной командой красно-синих руководил полузащитник Максим Мухин.

Полное видео матча можно посмотреть на официальной странице ЦСКА в VK.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 31 очко и занимает шестое место. В первом туре после возобновления РПЛ армейцы встретятся с «Зенитом». Игра состоится 1 марта.