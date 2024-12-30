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Кафанов: Акинфеев — ориентир для всех. Его карьере можно только позавидовать

Кафанов: Акинфеев — ориентир для всех. Его карьере можно только позавидовать
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, кто из российских голкиперов должен быть ориентиром для своих молодых коллег. Он выделил вратаря московского ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Безусловно, Акинфеев — это ориентир, на который можно и нужно равняться всем остальным. Его карьере можно только позавидовать», — сказал Кафанов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей и семь раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.

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