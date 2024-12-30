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Кузьмичёв предположил, как отразится на «Крыльях Советов» коррупционный скандал

Кузьмичёв предположил, как отразится на «Крыльях Советов» коррупционный скандал
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Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичёв предположил, как отразится на «Крыльях Советах» коррупционный скандал. Напомним, в конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

— Нет ощущения, что козлом отпущения всей истории станут «Крылья Советов», которые опустят в лиги ниже или вовсе лишат профессионального статуса?
— Всё может быть. Это не самая приятная история. Мы же видим, что сейчас нет согласованности даже внутри клуба, судя по постам в телеграм-канале, где руководитель региона говорит одно, а футболисты — другое. Ситуация напряжённая и может вылиться во что угодно, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

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