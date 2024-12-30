Тренер вратарей сборной России высказался о желании Хайкина получить гражданство Норвегии

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов отреагировал на желание голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина получить гражданство Норвегии. Ранее российский голкипер признавался, что намерен получить местный паспорт и хочет остаться жить в Норвегии.

— Хайкин выразил желание получить норвежский паспорт и жить в этой стране. Для сборной России он уже потерян?

— С желанием получить норвежское гражданство ничего не поменялось. Он как был, так и остаётся кандидатом на роль вратаря национальной сборной, — сказал Виталий Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.