Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей сборной России высказался о желании Хайкина получить гражданство Норвегии

Тренер вратарей сборной России высказался о желании Хайкина получить гражданство Норвегии
Комментарии

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов отреагировал на желание голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина получить гражданство Норвегии. Ранее российский голкипер признавался, что намерен получить местный паспорт и хочет остаться жить в Норвегии.

— Хайкин выразил желание получить норвежский паспорт и жить в этой стране. Для сборной России он уже потерян?
— С желанием получить норвежское гражданство ничего не поменялось. Он как был, так и остаётся кандидатом на роль вратаря национальной сборной, — сказал Виталий Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Тренеру вратарей «ПСЖ» приходится останавливать Сафонова». Итоги года с Кафановым
Эксклюзив
«Тренеру вратарей «ПСЖ» приходится останавливать Сафонова». Итоги года с Кафановым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android