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«Пари НН» объявил о переходе голкипера Кукушкина в «Балтику»

«Пари НН» объявил о переходе голкипера Кукушкина в «Балтику»
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Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о переходе вратаря Ивана Кукушкина в калининградскую «Балтику» на правах аренды до конца 2025 года.

«Вратарь Иван Кукушкин отдан в аренду (с опцией выкупа) до конца 2025 года в калининградскую «Балтику». В составе «Пари НН» за полтора сезона Кукушкин провёл один матч в чемпионате и три – в Кубке страны. Удачи, Иван!» — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН», опубликованном в телеграм-канале клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице.

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