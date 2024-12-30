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Виталий Кафанов рассказал, как в сборной России происходит выбор вратарей

Виталий Кафанов рассказал, как в сборной России происходит выбор вратарей
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, как в сборной России происходит выбор вратарей.

— Ваше взаимодействие с Карпиным в сборной строится на тех же принципах: вы выбираете вратаря и приходите с этой кандидатурой к нему?
— В начале каждого микроцикла при подготовке к очередному матчу Валерий Георгиевич спрашивает, кого мы будем наигрывать в течение этого периода к предстоящей игре. Называю ему кандидатуру, привожу аргументы, по какой причине мы готовим того или иного вратаря, и начинается работа, — сказал Кафанов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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