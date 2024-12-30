Представитель Батракова: между Европой и «Зенитом» Алексей выберет европейский чемпионат

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, предположил, что его клиент выберет переход в европейский клуб, нежели трансфер в санкт-петербургский «Зенит».

— Допустим, в «Локомотив» с одинаковыми предложениями придут «Фиорентина» и «Зенит», но зарплату петербургский клуб даст намного больше.

— Решать в любом случае будет Алексей. Мне почему-то кажется, что он выберет европейский чемпионат. Я бы посоветовал Европу, конечно. Не потому, что «Зенит» какой-то плохой клуб, а Семак мне не нравится как тренер. Очень много было переходов российских футболистов, которые этим трансфером, к сожалению, как минимум затормозили свою карьеру. Не хочется этого в первую очередь. Можно сейчас заработать большие деньги, но через несколько лет про тебя уже никто не вспомнит, а реанимировать свою карьеру будет не так просто, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В сезоне-2024/2025 Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.