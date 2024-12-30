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Экс-игрок «Зенита» Текке выразил надежду, что сине-бело-голубые выиграют РПЛ в этом сезоне

Экс-игрок «Зенита» Текке выразил надежду, что сине-бело-голубые выиграют РПЛ в этом сезоне
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Фатих Текке выразил надежду, что сине-бело-голубые выиграют Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона.

«Очень надеюсь, что в 2025 году «Зенит» возьмёт седьмое чемпионство подряд. К сожалению, у меня не получается часто следить за матчами российской лиги, но я верю в «Зенит». Моё сердце с этим клубом, и очередной их трофей очень бы меня обрадовал», — приводит слова Текке «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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