Экс-игрок «Зенита» Текке выразил надежду, что сине-бело-голубые выиграют РПЛ в этом сезоне

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Фатих Текке выразил надежду, что сине-бело-голубые выиграют Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона.

«Очень надеюсь, что в 2025 году «Зенит» возьмёт седьмое чемпионство подряд. К сожалению, у меня не получается часто следить за матчами российской лиги, но я верю в «Зенит». Моё сердце с этим клубом, и очередной их трофей очень бы меня обрадовал», — приводит слова Текке «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».