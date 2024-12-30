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Кузьмичёв: в «Локомотиве» даже намёков на коррупцию не было

Кузьмичёв: в «Локомотиве» даже намёков на коррупцию не было
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился воспоминаниями о своей работе в московском клубе на фоне коррупционного скандала в российском судействе. Функционер заявил, что в стане железнодорожников не было ни малейшего намёка на коррупцию. Ранее губернатор Самарской области публично поднял тему коррупции в судейском корпусе РФС. По его словам, «Крылья Советов» задолжали 36 млн рублей «преступникам», работающим с арбитрами.

«Большую часть своей карьеры я провёл в системе подготовки игроков. Если брать детский или молодёжный футбол, то там ничего даже похожего не было. Так что я не припомню случаев, чтобы к нам кто-то обращался с коррупцией. В последние годы, когда я уже имел доступ и к главной команде, даже намёков на это не было», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

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