Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию с контрактами главных звёзд «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о ситуации с завершающимися контрактами звёзд клуба — Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александер-Арнольда. Напомним, контракты всех трёх игроков истекают грядущим летом.

«Будут ли Салах, ван Дейк и Александер-Арнольд игроками «Ливерпуля» через 12 месяцев? В случае с Салахом и Вирджилом ван Дейком я считаю, что да. Много внимания будет приковано к 1 января, потому что именно с этого момента трём игрокам, не имеющим длительных контрактов, разрешено общаться с зарубежными клубами и подписывать предконтрактные соглашения. Только самые наивные могут поверить, что заинтересованные клубы не связались с представителями игроков, чтобы узнать, сколько будет стоить их подписание. Самый важный фактор — игроки хотят остаться, а клуб хочет сохранить их, поэтому самая важная дата — 31 июля, когда истекает срок действия их контрактов с «Ливерпулем». Я уверен, что вопрос будет решён задолго до этого времени.

Ситуация Трента Александер-Арнольда контрастирует с ситуацией Салаха и ван Дейка, потому что чем дольше она затягивалась, тем больше было опасений с точки зрения «Ливерпуля», что он может захотеть сменить обстановку. Позиция «Реала» будет интересна с 1 января, потому что если они захотят заполучить Трента — а он подал им положительные сигналы, — они могут усилить давление, чтобы всё было сделано и закончено», — приводит слова Каррагера The Telegraph.