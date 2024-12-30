«Никто не ноет». Кафанов высказался о сложной логистике «Ростова»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, жалуются ли футболисты южного клуба на тяжёлую логистику. Из-за закрытых аэропортов на юге России им приходится добираться на выездные матчи чемпионата и Кубка страны на автобусах и поездах.

— Карпин и футболисты часто сетуют на тяжёлую логистику. От вас я таких слов не слышал. Старая закалка?

— Да, это очень непросто, когда футболисты столько времени проводят в дороге, но в команде никто не ноет и не жалуется, потому что изменить мы ничего не можем, — сказал Виталий Кафанов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.