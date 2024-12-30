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Игрок «Крыльев Советов» Якуба опроверг информацию, что Осинькин попрощался с командой

Игрок «Крыльев Советов» Якуба опроверг информацию, что Осинькин попрощался с командой
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Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба опроверг информацию о том, что главный тренер самарцев Игорь Осинькин попрощался с командой. Как отметил Якуба, Осинькин сказал игрокам, что они увидятся на учебно-тренировочных сборах.

«Нет, Игорь Витальевич ничего такого не говорил. Пожелал хорошего отпуска и сказал, что на сборах увидимся», — приводит слова Якубы «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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