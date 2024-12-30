Кузьмичёв: Миранчук не успел соскучиться по европейскому футболу, ему всё нравится в США

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Интер Майами» Алексея Миранчука, высказался о переходе своего клиента в американский клуб, а также заявил, что российский футболист не успел соскучиться по европейскому футболу.

«У Алексея были другие варианты. Но, проанализировав предложение целиком — уровень зарплаты, сколько лет и какая страна, — Алексей принял решение, что ему интереснее поехать в Америку. Алексея приглашали в «Атланту» как одного из лидеров, он один из самых высокооплачиваемых игроков в МЛС. Всё нормально, его приняли более чем радушно, мы видим, что он играет. После того как они прошли «Интер Майами», мы ждали следующего шага, но, к сожалению, не получилось. Тем не менее всё хорошо. Алексей доволен, менеджмент команды рад этому приобретению.

Скучает ли он по европейскому футболу? Не успел ещё соскучиться, пока всё нравится. Новые эмоции, потрясающий стадион, большое количество болельщиков, другая страна», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В сезоне-2024 американской МЛС 29-летний Алексей Миранчук провёл 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Также российский футболист занял 10-е место в рейтинге самых дорогих футболистов МЛС по версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt. 29-летний хавбек оценивается в € 10 млн.

Ранее Миранчук выступал за московский «Локомотив». В составе железнодорожников полузащитник становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. Также Алексей играл в Серии А за «Аталанту» и «Торино» с 2020 по 2024 год. Хавбек провёл 100 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился 13 забитыми мячами и 18 результативными передачами.