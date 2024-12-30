Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Канищев: «Зенит» провёл не лучший первый круг, чемпион может смениться

Александр Канищев: «Зенит» провёл не лучший первый круг, чемпион может смениться
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об игре и результатах сине-бело-голубых в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» провёл не лучший первый круг, если сравнивать с предыдущими чемпионатами. Но даже интересно, как команда закончит сезон. Тут много не скажешь. Команда могла сыграть лучше. «Зениту» нужно прибавить в самоотдаче. Допускаю, что может смениться чемпион. Есть команды, которые могут конкурировать с «Зенитом», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Материалы по теме
Эксклюзив
Футболистка «Зенита» рассказала, почему пошла на курсы стендапа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android