Александр Канищев: «Зенит» провёл не лучший первый круг, чемпион может смениться

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об игре и результатах сине-бело-голубых в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» провёл не лучший первый круг, если сравнивать с предыдущими чемпионатами. Но даже интересно, как команда закончит сезон. Тут много не скажешь. Команда могла сыграть лучше. «Зениту» нужно прибавить в самоотдаче. Допускаю, что может смениться чемпион. Есть команды, которые могут конкурировать с «Зенитом», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).