Бывший полузащитник «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Москвы» и «Факела» Александр Самедов назвал лучших тренеров в своей карьере, а также рассказал, с каким специалистом испытывал сложности.

— Хотелось бы спросить тебя, футболистом когда ты был, тоже многих тренеров повидал, со многими поработал, можешь выделить кого-то, кто был, не знаю, для тебя, может быть, лучшим или с кем комфортнее всего работалось? С кем были сложности?

— Их было очень много. И со многими были сложности. Ты знаешь, есть шкала, например, именно тренерского таланта. Человек, который тебе в футболе дал…

— Сделал тебя лучше.

— Сделал тебя лучше, да, супер сказал. Это без вариантов, это Кучук. Просто номер один. Касаемо, кто дал шанс, ну, Олег Иванович (Романцев), он взял меня вообще в главную команду тренироваться, но шанс мне дал Невио Скала. Итальянец приехал в Россию, увидел молодого мальчика там, 18-летнего, и поставил в состав.

— Он думал, что ты итальянец, может быть?

— Я думаю… Блин, и Каррера так думал, может быть, я не знаю (улыбается). С Сёминым были сложности, с Юрием Павловичем. Это не секрет. Комфортно было с Божовичем, всегда находили общий язык, — сказал Самедов в подкасте Smol Talk на YouTube-канале Фёдора Смолова.