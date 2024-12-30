Илич: несколько лет назад в России были гораздо более сильные футболисты

Бывший главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Саша Илич полагает, что несколько лет назад в Российской Премьер-Лиге выступали более сильные футболисты. Илич покинул «Пари НН» в октябре этого года.

«Для меня уровень лиги довольно высок, там прекрасные стадионы и инфраструктура. У клубов отличные возможности. Да, несколько лет назад, до начала всех событий, в России были гораздо более сильные футболисты, чем сейчас, но это нормальная ситуация. Надеюсь, скоро всё закончится и Россия снова будет выступать на международной арене», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».