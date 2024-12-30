Александр Канищев: лучший игрок первой части сезона РПЛ — Угальде

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев рассказал, кого считает лучшим футболистом первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Он выделил форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Лучший игрок первой части сезона — Угальде. Это яркий футболист, забил больше всех. Его объективно можно назвать лучшим в первой части сезона», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне коста-риканский футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.