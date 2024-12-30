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«Галатасарай» близок к заключению соглашения с «ПСЖ» по переходу Шкриньяра — Палмери

«Галатасарай» близок к заключению соглашения с «ПСЖ» по переходу Шкриньяра — Палмери
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Турецкий «Галатасарай» близок к заключению арендной сделки с «Пари Сен-Жермен» по защитнику Милану Шкриньяру, сообщает журналист Танкерди Палмери на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, арендное соглашение будет рассчитано на шесть месяцев. Сообщается, что Шкриньяр уже связался с футболистами «Галатасарая» Мауро Икарди и Лукасом Торрейрой, чтобы получить информацию о клубе и городе. Зарплата в размере € 5 млн будет полностью выплачена стамбульцами.

В нынешнем сезоне Шкриньяр принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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