Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил европейские перспективы Максименко

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов оценил перспективы голкипера «Спартака» Александра Максименко по переезду в европейский чемпионат. Специалист перечислил сильные стороны Максименко, которые могут привлечь зарубежные суммы к его кандидатуре.

«Максименко ещё достаточно молод для вратаря, хорошо играет обеими ногами как полевой игрок. Плюс тот опыт, который он уже успел накопить в «Спартаке». Ну и, конечно, не надо забывать, что клуб, который его пригласит, может в будущем ещё заработать», — сказал Кафанов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.